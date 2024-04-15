Турист попытался перебежать автомагистраль на популярном курорте и не выжил

Daily Mail: британский турист попытался перебежать дорогу на Тенерифе и не выжил

Британский турист попытался перебежать оживленную автомагистраль на популярном испанском курорте Тенерифе и не смог выжить. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, несчастный случай произошел с 23-летним мужчиной на дороге в Адехе. На место происшествия прибыли полиция и спасательные службы. Вскоре врачи констатировали, что туриста не удалось спасти. Причины случившегося не уточняются.

Ранее российский турист перебрал с алкоголем и попал в автомобильную аварию на Бали. Инцидент произошел днем 31 марта в деревне Пекату. Известно, что в авто россиянина с инициалами Е. И. сопровождали четверо французских туристов.