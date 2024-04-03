На Бали пьяный россиянин попал в аварию на авто с французскими туристами
Social Expat: россиянин выехал на встречную полосу и попал в аварию на Бали
Российский турист перебрал с алкоголем и попал в автомобильную аварию на Бали. Подробностями поделилось издание Social Expat.
Инцидент произошел днем 31 марта в деревне Пекату. Известно, что в авто россиянина с инициалами Е. И. сопровождали четверо французских туристов.
Пьяный водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с седаном, в результате чего обе машины получили значительные повреждения. Все участники аварии получили травмы и попали в больницу Джимбарана. Материальный ущерб оценивается в 50 миллионов рупий (почти 300 тысяч рублей).
В индийском городе Ченнай пьяный британец устроил дебош на оживленной улице. Мужчина снял футболку, бросился на проезжавшего мимо мотоциклиста и укусил его. Задержание туриста попало на видео.