На Бали пьяный россиянин попал в аварию на авто с французскими туристами

Social Expat: россиянин выехал на встречную полосу и попал в аварию на Бали

Российский турист перебрал с алкоголем и попал в автомобильную аварию на Бали. Подробностями поделилось издание Social Expat.

Инцидент произошел днем 31 марта в деревне Пекату. Известно, что в авто россиянина с инициалами Е. И. сопровождали четверо французских туристов.

Пьяный водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с седаном, в результате чего обе машины получили значительные повреждения. Все участники аварии получили травмы и попали в больницу Джимбарана. Материальный ущерб оценивается в 50 миллионов рупий (почти 300 тысяч рублей).

В индийском городе Ченнай пьяный британец устроил дебош на оживленной улице. Мужчина снял футболку, бросился на проезжавшего мимо мотоциклиста и укусил его. Задержание туриста попало на видео.