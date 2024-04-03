Полуголый турист устроил пьяный дебош на улице и укусил мотоциклиста

Daily Mail: пьяный британец устроил дебош на улице в Индии и попал на видео

Пьяный британский турист устроил дебош на улице города Ченнай в Индии. Инцидент попал на видео, которым делится издание Daily Mail.

Известно, что мужчина служит в военно-морском флоте Великобритании. Вместе с товарищами он отправился гулять по городу, напился и начал беспорядки на оживленной улице.

На опубликованных кадрах видно, что полуголый британец начал вести себя неадекватно, убежал от полицейских, а затем бросился на проезжавшего мимо мотоциклиста и укусил его. После этого правоохранители схватили его и прижали к металлическому забору, хотя дебошир и его спутники пытались сопротивляться.

Представитель британского флота подтвердил участие служащего в конфликте, однако отказался дать подробности о ходе расследования.

В другом индийском городе — Пури — турист из Великобритании ворвался в храм Джаганнатхи и начал оскорблять богомольцев. Выяснилось, что ранее его ловили за организацию беспорядков на пляже и в крематории.