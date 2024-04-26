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18:14, 26 апреля 2024Экономика

Экономист предупредил о снижении доступности автомобилей для россиян

Экономист Беляев предупредил, что скоро автомобили станут менее доступными

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Автомобили могут стать менее доступными для россиян из-за надбавки Центробанка России для банков по автокредитам, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев. Он также счел маловероятным снижение цен из-за данного шага ЦБ.

«Кредиты на автомобили станут дороже, из-за чего приобретение транспортного средства для обычных людей станет еще более затруднительным, — сказал Беляев. — Кроме того, можно исходить из примитивного предположения, что спрос и предложение сформируют цены, но так было 100 лет назад. Сейчас цену формирует продавец, доминирующий на рынке. Он диктует свои условия».

Экономист счел заблуждением то, что затруднение автокредитования сократит спрос и, как следствие, приведет к падению цены. Монополистам, по словам Беляева, выгоднее продать меньше единиц товара, но по более высокой цене.

«Они сузят круг потенциальных покупателей, но не станут снижать цены. А, может, и немного повысят. Продавцы останутся со своими прибылями, а простым людям станет еще труднее купить авто как на первичном, так и на вторичном рынках. Все это, в свою очередь, внесет вклад в инфляцию», — предупредил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых. Также сообщалось, что регулятор планирует установить надбавки для банков по автокредитам.

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      Наталия Белова
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