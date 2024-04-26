Лоза рассказал о худшем наказании для Пугачевой

Лоза заявил, что забвение будет худшим наказанием для Пугачевой

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что худшим наказанием для эстрадной певицы Аллы Пугачевой будет забвение. Его слова приводит aif.ru.

«Самое страшное для любого артиста — забвение. Если вы перестанете ее пиарить, это и будет для нее худшее наказание», — сказал артист. Он также назвал Пугачеву «отставной артисткой» и заявил, что «ее вокал давно уже не тот».

По мнению Лозы, голос является инструментом, который надо беречь. «Вот я пою абсолютно так же, как и 10-20-30 лет назад. Пугачева же — нет! Это совсем не та Алла Пугачева, что пела "Старинные часы" или "Миллион алых роз"», — сказал исполнитель, подчеркнув, что такой артистки, как Пугачева, «давно уже нет».

Ранее Юрий Лоза высказался о музыкантах Андрее Макаревиче и Борисе Гребенщикове (включены Минюстом в реестр иноагентов), которые уехали из России и помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ).