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14:20, 26 апреля 2024Культура

Лоза высказался о помощи уехавших из России звезд ВСУ

Певец Лоза заявил, что помогающие ВСУ звезды совершают ужасный поступок
Юрий Лоза

Юрий Лоза. Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Певец и композитор Юрий Лоза высказался о музыкантах Андрее Макаревиче и Борисе Гребенщикове (включены Минюстом в реестр иноагентов), которые уехали из России и помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ). Слова исполнителя песни «Плот» приводит aif.ru.

Лоза назвал ужасным поступком материальную поддержку ВСУ. «На средства, которые Макаревич с Гребенщиковым отправляют Украине, закупается оружие. Как я могу это, по-вашему, расценивать?!» — возмутился он.

Певец отметил, что если бы покинувшие страну артисты «просто что-то крякали против России», то он не воспринял бы это всерьез. Лоза подчеркнул, что его не интересуют рассуждения «каждого гражданина западной страны». Однако музыканта шокирует помощь звезд в причинении вреда бывшим соотечественникам.

Ранее Лоза раскритиковал эстрадную певицу Аллу Пугачеву после оскорбления русских.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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