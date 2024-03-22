Лоза раскритиковал Пугачеву после оскорбления русских

Певец Лоза заявил, что прежней Пугачевой больше нет

Певец Юрий Лоза раскритиковал эстрадную исполнительницу Аллу Пугачеву после того, как она оскорбила артиста Стаса Михайлова и заявила, что нормальные люди не станут возвращаться в Россию. Слова артиста приводит aif.ru.

Лоза заявил, что прежней Пугачевой больше нет. «Если гражданка Израиля танцует под украинскую музыку, вам какая разница? Какое нам до этого дело? Самое страшное для Пугачевой будет забвение, если вы перестанете ее пиарить. Есть другая Пугачева, живущая в другой стране, поющая другим голосом совсем другие песни — зачем вам-то она нужна?» — заявил журналист в беседе со СМИ.

Певец также заявил, что вокальные данные Пугачевой уже не представляют никакой ценности. Лоза пояснил, что артист должен заботиться о своем голосе, а исполнительница этим не занималась. «Есть другая Пугачева, которая сейчас является гражданкой страны Израиль. Которая живет там, поет совсем другой материал другим голосом. Она гражданка Израиля, и ей там хорошо», — заключил он.

Ранее Лоза заявил, что исчезновение уехавших из России звезд с отечественных телеэкранов прошло незамеченным.