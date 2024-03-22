Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:03, 22 марта 2024Культура

Лоза раскритиковал Пугачеву после оскорбления русских

Певец Лоза заявил, что прежней Пугачевой больше нет

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Певец Юрий Лоза раскритиковал эстрадную исполнительницу Аллу Пугачеву после того, как она оскорбила артиста Стаса Михайлова и заявила, что нормальные люди не станут возвращаться в Россию. Слова артиста приводит aif.ru.

Лоза заявил, что прежней Пугачевой больше нет. «Если гражданка Израиля танцует под украинскую музыку, вам какая разница? Какое нам до этого дело? Самое страшное для Пугачевой будет забвение, если вы перестанете ее пиарить. Есть другая Пугачева, живущая в другой стране, поющая другим голосом совсем другие песни — зачем вам-то она нужна?» — заявил журналист в беседе со СМИ.

Певец также заявил, что вокальные данные Пугачевой уже не представляют никакой ценности. Лоза пояснил, что артист должен заботиться о своем голосе, а исполнительница этим не занималась. «Есть другая Пугачева, которая сейчас является гражданкой страны Израиль. Которая живет там, поет совсем другой материал другим голосом. Она гражданка Израиля, и ей там хорошо», — заключил он.

Ранее Лоза заявил, что исчезновение уехавших из России звезд с отечественных телеэкранов прошло незамеченным.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Для нас это уже стало войной». Кремль рассказал, как изменилась СВО после вступления Запада в конфликт на Украине

      Трихолог дала рекомендации по правильному подбору средств для волос

      ДнепроГЭС прекратила работу из-за повреждений

      ФСБ задержала более 30 пособников террористов ИГИЛ в Ингушетии

      Китай обрадовался отказу Украины от списка «спонсоров войны»

      Названы три обязательных этапа подготовки к пластической операции

      МИД Швеции предупредил о длительном конфликте НАТО и ЕС с Россией

      Москвичам пообещали проклятье выходных

      Информацию об уходе Chanel из России опровергли

      Умер сын Буденного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше