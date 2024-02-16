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15:28, 16 февраля 2024Культура

Лоза назвал самое страшное наказание для Пугачевой

Лоза заявил, что самым страшным наказанием для Пугачевой будет забвение

Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Певец и композитор Юрий Лоза назвал самое страшное, по его мнению, наказание для певицы Аллы Пугачевой. Его слова приводят «Аргументы и факты».

«Самое страшное для Пугачевой с Галкиным (Максим Галкин внесен Минюстом в реестр иноагентов) — это забвение. Поэтому когда говорят — давайте их лишим чего-нибудь, накажем за отъезд, я всегда говорю: вы наказать можете единственным способом — перестать о них говорить», — заявил он.

Лоза заявил, что отсутствие уехавших из России звезд на отечественных телеэкранах прошло незамеченным. Он подчеркнул, что Пугачева давно не дает концертов, а Галкину сразу нашли замену. «А что сделала эта парочка интересного, чтобы мы продолжали о них говорить? Они сейчас никто, ноль без палочки», — сказал он.

Артист также прокомментировал смену имиджа певицы. В соцсетях появилось фото, на котором Пугачева снялась с окрашенными в более светлый оттенок волосами. «Когда артистка больше голосом и новыми песнями не может привлечь внимание, остается только во внешности что-то менять, чтобы о ней продолжали говорить хоть что-то», — пояснил Лоза.

Ранее Лоза рассказал, почему Пугачева больше не нужна россиянам.

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      Мария Рюрикова
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