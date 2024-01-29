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11:27, 29 января 2024Культура

Лоза назвал причины ненужности Пугачевой россиянам

Лоза заявил, что весь репертуар Пугачевой давно разобран другими артистами

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Певец и композитор Юрий Лоза раскрыл причины, по которым исполнительница Алла Пугачева больше не нужна россиянам. Об этом он сообщил в разговоре с Aif.ru.

Музыкант заявил, что Пугачева больше не интересна своим соотечественникам, так как весь ее репертуар давно разобран другими артистами.

«Если раньше для того, чтобы послушать песню "Так же, как все", нужно было пойти на ее концерт, то сейчас это прекрасно делает группа A-Studio. Весь репертуар Пугачевой давным-давно разобран. Она как артистка с этими песнями уже и не нужна», — заявил Лоза.

Собеседник издания также выразил мнение, что, даже если певица приедет в Россию, на сцену она вряд ли вернется: «Вокруг нее была большая аура, наполненная всевозможными событиями — скандалами, мужьями, разводами. За ней тянулся шлейф, которого не было у остальных артисток. А нашему народу, как выясняется сейчас, это важнее, чем само творчество».

Ранее Лоза посмеялся над текстами песен Димы Билана и Николая Баскова.

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      Анастасия Астахова
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