Юрий Лоза посмеялся над текстами песен Билана и Баскова

Юрий Лоза посмеялся над текстами песен Билана, Баскова и Долиной на «Песне года»

Певец и композитор Юрий Лоза на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил, что нашел смешными тексты песен российских артистов, выступавших на конкурсе «Песня года».

Как рассказал Лоза, он параллельно читал в интернете тексты песен, которые звучали на двухдневном концерте. «Для любого человека, знакомого с русским языком и литературой, это вполне сойдет за юмор. Вот только неясно — а как певцы и певуньи намереваются убедить своих поклонников, что понимают смысл, когда поют вот это», — написал он.

В качестве аргумента своей позиции Лоза привел примеры текстов песен Димы Билана, Николая Баскова, Сергея Лазарева, Ларисы Долиной, Кристины Орбакайте, Mia Boyka.

В 2020 году Юрий Лоза обвинил Филиппа Киркорова и Николая Баскова в невозможности выступать на «Голубых огоньках» уже на протяжении 15 лет. По его словам, другие артисты с удовольствием бы заполнили эти эфиры, однако «тогда все услышат, что не только Киркоров и Басков поют, а есть еще артисты с хорошими песнями». «Неужели вы думаете, что они кому-то уступят свое место? Их же тогда на корпоративы меньше будут звать. Они не дадут никому туда пробиться», —заявил Лоза.