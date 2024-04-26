Байдену стало тяжело ходить одному

Президенту США Байдену стало тяжело ходить без сопровождения

Президенту США Джо Байдену стало тяжело в одиночку ходить в Белый дом. Теперь американского лидера все чаще видят в окружении помощников, сообщает агентство Axios.

«Когда помощники ходят между Байденом и камерами журналистов возле Белого дома, визуальный эффект состоит в том, чтобы привлекать меньше внимания к спотыкающейся и скованной походке 81-летнего мужчины», — поясняет агентство.

Авторы материала отмечают, что сотрудники Белого дома и репортеры заметили внезапное изменение в режиме ходьбы Байдена, начавшееся в середине апреля. До этого он в течение более чем трех лет ходил в одиночку.

Политик шел по лужайке к вертолету и обратно в сопровождении заместителей главы администрации Брюса Рида и Энни Томасини, а также советника президента Майка Донилона. Также агентство приводит слова некоторых советников, обеспокоенных видео, на которых Байден ходит в одиночестве. По их мнению, подобные кадры подчеркивают его преклонный возраст.

Ранее Байден вслух прочитал подсказку с телесуфлера во время своей речи на конференции строительных профсоюзов в Вашингтоне. «Представьте, что мы сможем сделать дальше! Еще четыре года! Пауза», — сказал он.

