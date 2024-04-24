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22:28, 24 апреля 2024Мир

Байден прочитал вслух подсказку с телесуфлера во время своей речи

Байден прочитал слово «пауза» с телесуфлера во время своей речи

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден вслух прочитал подсказку с телесуфлера во время своей речи на конференции строительных профсоюзов в Вашингтоне. Трансляцию вел YouTube-канал издания The Hill.

«Представьте, что мы сможем сделать дальше! Еще четыре года! Пауза», — сказал он. После этого люди в зале, вслед за президентом, начали скандировать предвыборный слоган Байдена «Еще четыре года».

Во время своей речи действующий президент США также обвинил кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа в том, что он смотрит на членов профсоюза свысока, а также раскритиковал политику, которую он вел на посту главы государства во время пандемии коронавируса.

24 апреля агентство Associated Press сообщило, что Байден столкнулся с проблемой снижения поддержки молодых избирателей из-за войны в секторе Газа. Сотрудники администрации действующего главы государства вынуждены тратить все больше сил на сдерживание антивоенных протестов. В частности, им приходится усиливать меры безопасности в ходе предвыборных мероприятий.

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      Сергей Грехов
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