Назван средний возраст автомобилей в России

«Автостат»: средний возраст легковых автомобилей в России превысил 15 лет

Средний возраст легковых автомобилей на 1 апреля 2024 года составил 15,2 года, выяснили эксперты агентства «Автостат».

Самыми пожилыми оказались отечественные легковушки с возрастом в 18,5 года. Также превысили средний показатель машины из Японии — 16,4 года. На противоположном полюсе по возрасту оказались авто из Кореи (10,7 года) и пока что самые молодые на рынке РФ «китайцы» (6,1 года).

Ранее стало известно, что россияне назвали основными преимуществами заполнивших российский рынок китайских машин ценовую доступность и простоту покупки, а недостатками ряда моделей — низкое качество и недолговечность.

Как узнали аналитики, в 2023 году средний срок службы автомобиля в России достиг 27 лет, увеличившись по сравнению с показателями 2022-го на три года. Доля автовладельцев, использующих машины старше 20 лет, за четыре года выросла более чем в полтора раза — с 9 до 14 процентов.