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14:19, 10 ноября 2023Экономика

Назван средний срок эксплуатации автомобиля в России

Средний срок службы автомобиля в России оценили в 27 лет

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Средний срок службы автомобиля в России достиг 27 лет, увеличившись по сравнению с показателями 2022 года на три года, следует из результатов исследования сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze, на которые ссылается «Газеты.Ru».

Доля использующих машины старше 20 лет за четыре года выросла более чем в полтора раза — с 9 до 14 процентов. Средний возраст авто, заезжающих на ремонт в СТО, составляет сейчас 12,4 года, хотя в прошлом году он равнялся 11,9 года, а в 2017 году – 10,7 года, говорится в материалах.

Ранее стало известно, что более двух третей российских водителей поначалу ездили за рулем машин отечественных марок, и только у 32 процентов первой машиной была иномарка. Как выяснилось в ходе опроса, почти 80 процентов россиян начинали с управления подержанными автомобилями.

Согласно данным ВЦИОМа, 31 процент опрошенных россиян вообще не заинтересован в покупке личного автомобиля. При этом 41 процент респондентов не имеют и никогда не имели машины.

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      Дмитрий Воронин
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