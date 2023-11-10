Назван средний срок эксплуатации автомобиля в России

Средний срок службы автомобиля в России оценили в 27 лет

Средний срок службы автомобиля в России достиг 27 лет, увеличившись по сравнению с показателями 2022 года на три года, следует из результатов исследования сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze, на которые ссылается «Газеты.Ru».

Доля использующих машины старше 20 лет за четыре года выросла более чем в полтора раза — с 9 до 14 процентов. Средний возраст авто, заезжающих на ремонт в СТО, составляет сейчас 12,4 года, хотя в прошлом году он равнялся 11,9 года, а в 2017 году – 10,7 года, говорится в материалах.

Ранее стало известно, что более двух третей российских водителей поначалу ездили за рулем машин отечественных марок, и только у 32 процентов первой машиной была иномарка. Как выяснилось в ходе опроса, почти 80 процентов россиян начинали с управления подержанными автомобилями.

Согласно данным ВЦИОМа, 31 процент опрошенных россиян вообще не заинтересован в покупке личного автомобиля. При этом 41 процент респондентов не имеют и никогда не имели машины.