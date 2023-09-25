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09:53, 25 сентября 2023Экономика

Треть россиян оказались не заинтересованы в личном автомобиле

«Ведомости»: 31% россиян не заинтересованы в покупке личного автомобиля
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

31 процент опрошенных россиян заявили, что не заинтересованы в покупке личного автомобиля. В целом же 41 процент респондентов сообщили, что не имеют и никогда не имели машины, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМа.

У 58 процентов опрошенных россиян автомобиль есть либо имелся в прошлом. Среди тех, кто все же планирует впервые приобрести авто, преобладают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (34 процента), затем идут россияне в возрасте 25-34 лет. А вот среди граждан старше 45 лет таких всего 4 процента.

Большая часть россиян, согласно опросу, покупают автомобили не реже чем раз в шесть лет. Старшее поколение может менять машину реже чем через 10 лет. Почти четверть россиян сообщили, что ездят на одном авто всю жизнь.

Отмечается, что в прошлом году 45 процентов россиян ответили, что в их семье есть автомобиль. Нынешний опрос проводился с 5 по 7 сентября, в нем приняли участие 1706 респондентов.

В августе сообщалось, что по итогам первого полугодия 2023-го автомобили в России резко подорожали. Стоимость новых машин выросла на 12 процентов, до 1,9 миллиона рублей, а машин с пробегом — на 18 процентов, до 1,3 миллиона.

Также россияне стали чаще покупать автомобили в кредит на фоне роста цен и снижения ставок по займам.

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    Антон Похиляк
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