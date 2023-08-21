Новые автомобили в России резко подорожали

«СберАвто»: средний чек на новые автомобили в России вырос на 12%

По итогам первого полугодия 2023-го автомобили в России резко подорожали. Стоимость новых машин выросла на 12 процентов, до 1,9 миллиона рублей, а машин с пробегом — на 18 процентов, до 1,3 миллиона, со ссылкой на исследование «СберАвто» и аналитического ресурса «Чек Индекс» сообщает РИА Новости.

Активнее всего с начала года покупали автомобили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Республики Татарстан.

Средняя стоимость новой машины в Москве составила 2,9 миллиона рублей, а подержанной — 1,7 миллиона рублей. В Московской области цены поднялись до уровня в 2,6 и 1,4 миллиона рублей соответственно. Жители Санкт-Петербурге приобретали новый транспорт за 1,8 миллиона и 1,4 миллиона рублей. Средняя цена новой машины в Краснодарском крае выросла до двух миллионов, а подержанной — до 1,3 миллионов рублей. Стоимость транспорта в Татарстане составила 1,7 и 1,3 миллиона рублей соответственно.

В середине августа «АвтоВАЗ» поднял цены на некоторые модели Lada. Цены увеличились на 1,2-5,3 процента, прибавка составила от 20 до 65 тысяч рублей в зависимости от модели. Так, обновленная Lada Vesta подорожала меньше всего, на 20 тысяч рублей. Трехдверная Lada Niva Classic теперь стоит на 30 и 40 тысяч рублей дороже. Еще сильнее подорожала Lada Niva Travel, на 60-65 тысяч рублей в зависимости от версии. Telegram-канал Mash ранее писал, что причиной третьего в 2023 году подорожания стали проблемы с поставками запчастей и нехватка готовых автомобилей в дилерских центрах.

По словам главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка в России могут существенно вырасти ставки по автокредитам. Сейчас банки выдают займы в среднем под 17-18 процентов, но в ближайшее время ставки могут поднять до 22-25 процентов. При этом ставки будут расти не одномоментно, а в течение 1-2 месяцев, объяснил он.