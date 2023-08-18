Автомобили Lada подорожали

«АвтоВАЗ» поднял цены на автомобили Lada на сумму до 65 тысяч рублей

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» 18 августа поднял цены на некоторые модели Lada. Обновленная информация опубликована на официальном сайте завода.

Цены увеличились на 1,2-5,3 процента, прибавка составила от 20 до 65 тысяч рублей в зависимости от модели. Так, обновленная Lada Vesta в комплектациях Life, Enjoy и Techno и Vesta Cross во всех версиях подорожала меньше всего, на 20 тысяч рублей. Сейчас рестайлинговая Lada Vesta NG (New Generation) в исполнении Life стоит от 1,43 миллиона рублей, а Vesta Cross NG — от 1,56 миллиона рублей.

Изменились цены и на внедорожники «АвтоВАЗа». Трехдверная Lada Niva Classic в комплектациях Urban и Black теперь стоит на 30 и 40 тысяч рублей дороже соответственно ― 965 и 984 тысячи рублей. Еще сильнее подорожала Lada Niva Travel, на 60-65 тысяч рублей в зависимости от версии. Стоимость этого внедорожника начинается теперь от 1,09 миллиона рублей.

О подорожании автомобилей Lada c 18 августа накануне предупреждали менеджеры московских автосалонов. Тогда они не смогли сообщить, идет ли речь об официальном изменении прайс-листа от «АвтоВАЗа» либо о повышении цен дилерами.

Ранее об изменении цен на «АвтоВАЗ» с августа писал Telegram-канал Mash. Источники объясняли, что причиной третьего в 2023 году подорожания станут проблемы с поставками запчастей и нехватка готовых автомобилей в дилерских центрах.

Производитель в ответ на появившуюся информацию заявил, что может поменять цены на более дорогие и менее массовые модификации Lada. По словам представителя «АвтоВАЗа», подорожание произойдет в связи с тем, что такие модели доукомплектуют дополнительными компонентами, полученными от зарубежных поставщиков и некоторых отечественных, которые получают субкомпоненты и сырье из-за границы. В компании также подчеркнули, что возможный рост цен не будет связан с индексацией утильсбора, так как государственные субсидии полностью нивелируют ее влияние на автомобили российской сборки.