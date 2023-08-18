Автомобили Lada подорожали
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» 18 августа поднял цены на некоторые модели Lada. Обновленная информация опубликована на официальном сайте завода.
Цены увеличились на 1,2-5,3 процента, прибавка составила от 20 до 65 тысяч рублей в зависимости от модели. Так, обновленная Lada Vesta в комплектациях Life, Enjoy и Techno и Vesta Cross во всех версиях подорожала меньше всего, на 20 тысяч рублей. Сейчас рестайлинговая Lada Vesta NG (New Generation) в исполнении Life стоит от 1,43 миллиона рублей, а Vesta Cross NG — от 1,56 миллиона рублей.
Изменились цены и на внедорожники «АвтоВАЗа». Трехдверная Lada Niva Classic в комплектациях Urban и Black теперь стоит на 30 и 40 тысяч рублей дороже соответственно ― 965 и 984 тысячи рублей. Еще сильнее подорожала Lada Niva Travel, на 60-65 тысяч рублей в зависимости от версии. Стоимость этого внедорожника начинается теперь от 1,09 миллиона рублей.
О подорожании автомобилей Lada c 18 августа накануне предупреждали менеджеры московских автосалонов. Тогда они не смогли сообщить, идет ли речь об официальном изменении прайс-листа от «АвтоВАЗа» либо о повышении цен дилерами.
Ранее об изменении цен на «АвтоВАЗ» с августа писал Telegram-канал Mash. Источники объясняли, что причиной третьего в 2023 году подорожания станут проблемы с поставками запчастей и нехватка готовых автомобилей в дилерских центрах.
Производитель в ответ на появившуюся информацию заявил, что может поменять цены на более дорогие и менее массовые модификации Lada. По словам представителя «АвтоВАЗа», подорожание произойдет в связи с тем, что такие модели доукомплектуют дополнительными компонентами, полученными от зарубежных поставщиков и некоторых отечественных, которые получают субкомпоненты и сырье из-за границы. В компании также подчеркнули, что возможный рост цен не будет связан с индексацией утильсбора, так как государственные субсидии полностью нивелируют ее влияние на автомобили российской сборки.