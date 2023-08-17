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18:01, 17 августа 2023Экономика

Раскрыты реальные цены на автомобили Lada

Autonews: большинство автомобилей Lada продается дороже за счет допоборудования

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Популярные модели автомобилей Lada в автосалонах часто продаются по ценам, отличающимся от рекомендованных производителем, из-за установки дополнительного оборудования. Это выяснили корреспонденты Autonews, которые посетили несколько дилерских центров в Москве под видом потенциальных покупателей.

Так, самая дешевая представленная Lada Granta в одном из них в комплектации Classic с кондиционером стоила 1,015 миллиона рублей. При этом на официальном сайте завода цена такого автомобиля составляет 735,9 тысячи рублей, а в прайс-листе автосалона — 786,9 тысячи рублей. Такую существенную разницу дилер объяснил установленными дополнительными опциями, в их числе видеорегистратор, дополнительная шумоизоляция и сигнализация. По их словам, все Granta по цене 786,9 тысячи рублей в настоящее время забронированы.

Кроме того, некоторые автосалоны пожаловались на нехватку самой доступной модели АвтоВАЗа, связанную, по их словам, с проблемами с перевозчиками автомобилей. При этом Lada Granta с ABS в наличии нет вовсе, хотя производитель ранее делал заявление о возвращении этой опции.

В другом автосалоне для покупки Granta в самой простой комплектации без допоборудования корреспонденту предложили оформить предзаказ. По словам менеджера — «это оптимальный способ сэкономить на покупке», при этом срок ожидания составит до двух месяцев. В еще одной точке продаже покупатели предложили комплектацию Classic 22 без ABS, подушек безопасности и кондиционера даже ниже рекомендованной розничной цены (РРЦ) — за 686,9 тысячи рублей против указанных на сайте 692,3 тысячи рублей.

Нет дефицита другой модели, Lada Vesta, однако часть автомобилей на складах дилеров оказалась «частично некомплектными». Детали АвтоВАЗ присылает отдельно, и до их установки продавцом купить такой автомобиль нельзя.

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Самый доступный вариант этой модели в наличии в московских автосалонах — Lada Vesta в комплектации Enjoy, ее можно приобрести за 1,5 миллиона рублей. Рекомендованная цена на аналогичную машину на сайте АвтоВАЗа — 1,442 миллиона рублей. Более дешевые комплектации, по словам менеджеров, уже забронированы клиентами.

Похожая ситуация сложилась и с семейством автомобилей Lada Niva. Цена на Niva Travel в автосалонах начиналась от 1,332 миллиона рублей (1,042 миллиона на сайте), причина также в установке дополнительного оборудования — сигнализация, антикоррозийная обработка, салонные коврики и так далее. Дилеры также посоветовали не затягивать с покупкой, так как, по их словам, 18 августа цены на машины Lada вырастут. При этом сотрудники не уточнили, идет ли речь об официальном изменении цен от АвтоВАЗа либо о повышении цен автосалоном.

Представитель завода в разговоре с изданием опроверг информацию о дефиците автомобилей Lada. Он заявил, что пополняемый планово складской запас Granta составляет до 20 автомобилей на каждого дилера. АвтоВАЗ также наращивает производство, чтобы довести темп выпуска машин до 54 автомобилей в час, для Lada Vesta этот показатель увеличится до 40 автомобилей в час.

Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков спрогнозировал рост ставок по автокредитам в обозримом будущем до 22-25 процентов. При этом, по его словам, стоимость займов на покупку автомобиля будет расти не одномоментно, а в течение 1-2 месяцев. Дальнейшие же меры по ужесточению денежно-кредитной политики ЦБ могут привести к еще большему удорожанию автокредитов, добавил Кадаков.

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