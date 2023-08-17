Россиянам пообещали резкое подорожание автокредитов

«За рулем»: ставки по автокредитам увеличатся до 25 % из-за действий Центробанка

В обозримом будущем ставки по займам на покупку автомобиля в разных банках могут существенно вырасти на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ). Такой прогноз дал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

По итогам экстренного заседания совета директоров регулятор поднял уровень ключевой ставки сразу на 3,5 процентных пункта — с 8,5 до 12 процентов годовых. Это приведет к пересмотру финансовыми организациями условий выдачи автокредитов, предупредил Кадаков.

Если в настоящее время банки выдают заемные средства на покупку машины в среднем под 17-18 процентов, то в ближайшее время стоит ожидать повышения до около 22-25 процентов. При этом ставки будут расти не одномоментно, а в течение 1-2 месяцев. Дальнейшие же меры по ужесточению денежно-кредитной политики ЦБ могут привести к еще большему удорожанию автокредитов, заключил он.

Ранее в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) спрогнозировали увеличение розничных цен на машины в связи с резким повышением ключевой ставки. В организации заявили, что ужесточение политики ЦБ в первую очередь затронет сегмент автокредитования, который занимает 60-процентную долю на рынке. Кроме того, рост ставки напрямую скажется на самих автодилерах, оборотные средства которых в большинстве своем являются заемными.