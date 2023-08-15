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20:04, 15 августа 2023Экономика

Россиян предупредили о подорожании автомобилей из-за повышения ключевой ставки

РОАД: на фоне резкого повышения ключевой ставки в РФ вырастут цены на машины

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Автомобильные дилеры ожидают снижения спроса и роста цен на машины из-за резкого повышения ключевой ставки. Об этом РИА Новости рассказали в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

В первую очередь ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка скажется на секторе автокредитования, который занимает 60-процентную долю на рынке. «Как сами автокредиты будут становиться дороже, так и финансирование дилерского бизнеса. Ведь те же оборотные средства автодилеров до 70 процентов заемные», — отметила организация.

Банк России по итогам срочного заседания 15 августа принял решение поднять ключевую ставку с 8,5 до 12 процентов годовых. Аналитики Альфа-банка предположили, что резкое повышение может быть связано с подготовкой федерального бюджета на 2024 год. Эксперты ожидают, что расходы на социальные нужды могут значительно вырасти, а показатели инфляции по итогам 2023 года будут базой для их индексации.

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    Мария Грушко
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