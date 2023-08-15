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18:17, 15 августа 2023Экономика

Названа неожиданная причина повышения ключевой ставки в России

В Альфа-банке связали повышение ключевой ставки с подготовкой бюджета на 2024 г.

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Резкое повышение ключевой ставки по итогам срочного заседания Банка России может быть связано с подготовкой федерального бюджета на 2024 год, допускает Центр макроэкономического анализа Альфа-банка. На заявление экспертов ссылается Forbes.

Аналитики отмечают, что темпы роста потребительских цен в 2023 году, которые регулируются в том числе действиями Центробанка, станут особенно значимыми к весне следующего года. Эксперты ожидают, что расходы на социальные нужды могут значительно вырасти, а показатели инфляции по итогам 2023 года будут базой для их индексации.

По словам центра, только такая неожиданная причина может объяснить, почему ЦБ действует в подобной спешке — регулятор пытается минимизировать инфляционные риски не на горизонте 2024 года, а в гораздо более короткий период. Аналитики уверены, что текущие темпы инфляции и отсутствие других аргументов в поддержку внеочередного решения не давали ЦБ основания резко повышать ставку.

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Внеплановое ужесточение денежно-кредитной политики, по словам экспертов, также наносит урон предсказуемости действий регулятора и выглядит негативным в контексте его коммуникации с рынком. Еще в июле Центробанк заявлял, что максимальной в 2023 году станет ставка 10 процентов годовых, однако по итогам последнего заседания показатель вырос до 12 процентов.

При этом сам регулятор не исключает очередного раунда повышений ставки в текущем году. Как и раньше, Банк России будет исходить из того, каковы фактическая и ожидаемая динамика инфляции. По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, до конца года регулятор может поднять ставку до 15 процентов.

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    Мария Грушко
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