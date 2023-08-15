Центробанк допустил дальнейшее повышение ставки из-за инфляции

ЦБ: дальнейшее повышение ставки возможно из-за усиления проинфляционных рисков

В Центробанке допустили еще одно повышение ключевой ставки. В пресс-службе регулятора заявили, что дальнейшие решения по показателю будут приниматься с учетом усиления проинфляционных рисков.

Банк России будет исходить из того, каковы фактическая и ожидаемая динамика инфляции. Также в ЦБ будут следить за внутренними и внешними рисками и реакциями на них финансовых рынков, которые могут усилить риск отклонения инфляции от целевого уровня в 4 процента в 2024 году, заявили представители регулятора.

На внеочередном заседании во вторник, 15 августа, ЦБ повысил ключевую ставку на 3,5 процентных пункта, до 12 процентов годовых. Резкое ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) объяснили рисками для ценовой стабильности и усилением инфляционного давления. Увеличение ставки должно вернуть инфляцию к четырем процентам в 2024 году и стабилизировать ее вблизи этой отметки в дальнейшем, объяснили аналитики.

В Госдуме назвали действия ЦБ мягкими: по словам депутата Дениса Кравченко, у регулятора есть широкие возможности для регулирования. Так, парламентарий привел в пример прошлогоднее решение повысить показатель до 20 процентов из-за попыток блокировать интервенции на валютном рынке.

По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, до конца года регулятор может поднять ключевую ставку до 15 процентов. Это решение, — лишь первый шаг к обузданию инфляции: недавнее ослабление рубля перенесется в цены импортных товаров через 1-1,5 месяца, следовательно, до конца года ЦБ повысит ставку еще 1 или 2 раза, объяснила она.