В России спрогнозировали резкий рост ключевой ставки из-за инфляции

Аналитик Мильчакова: ключевая ставка ЦБ до конца года может вырасти до 15%

Банк России до конца года может поднять ключевую ставку до 15 процентов, спрогнозировала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Ее комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

15 августа регулятор повысил ставку с 8,5 до 12 процентов годовых. По словам Мильчаковой, аналитики ждали менее резкого повышения — в среднем от 1,5 до 3 процентных пунктов. ЦБ объяснил свое решение необходимостью снижать проинфляционные риски — в первую неделю августа годовая инфляция в стране поднялась до 4,4 процента, превысив целевой уровень в 4 процента.

Эксперт напомнила, что по сравнению с майским минимумом рост цен ускорился почти вдвое. По прогнозу Freedom Finance, если бы регулятор не принял никаких решений для сдерживания инфляции, по итогам года она могла бы достичь 7-9 процентов вместо прогнозируемого максимума в 6,5 процента.

Решение, которое принял банк Банк России 15 августа, — только первый шаг к обузданию инфляции, считает Мильчакова. Недавнее ослабление рубля перенесется в цены импортных товаров примерно через 1-1,5 месяца, и стоит ожидать, что до конца года ЦБ повысит ставку еще 1 и 2 раза. В итоге Россия может завершить 2023 год с ключевой ставкой на уровне 13-15 процентов, заключила аналитик.

«Для вкладчиков банков это будет праздник, а вот будущим заемщикам, в том числе ипотечным заемщикам, кто не успел получить кредит до сегодняшнего дня, придется дорого платить за обслуживание кредитов», — сказала она.

Банк России анонсировал экстренное заседание по ключевой ставке накануне вечером на фоне стремительного ослабления рубля. В ходе торгов на Мосбирже 14 августа доллар приближался к 102 рублям, а евро превышал 111 рублей. Однако повышение ставки до 12 процентов не оказало ожидаемого воздействия на нацвалюту. После обнародования решения ЦБ рубль резко ослаб — в первые минуты после объявления доллар торговался по 95,5 рубля, а через полчаса достигал 99 рублей.