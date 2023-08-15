Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:56, 15 августа 2023Экономика

В России спрогнозировали резкий рост ключевой ставки из-за инфляции

Аналитик Мильчакова: ключевая ставка ЦБ до конца года может вырасти до 15% 
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Банк России до конца года может поднять ключевую ставку до 15 процентов, спрогнозировала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Ее комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

15 августа регулятор повысил ставку с 8,5 до 12 процентов годовых. По словам Мильчаковой, аналитики ждали менее резкого повышения — в среднем от 1,5 до 3 процентных пунктов. ЦБ объяснил свое решение необходимостью снижать проинфляционные риски — в первую неделю августа годовая инфляция в стране поднялась до 4,4 процента, превысив целевой уровень в 4 процента.

Эксперт напомнила, что по сравнению с майским минимумом рост цен ускорился почти вдвое. По прогнозу Freedom Finance, если бы регулятор не принял никаких решений для сдерживания инфляции, по итогам года она могла бы достичь 7-9 процентов вместо прогнозируемого максимума в 6,5 процента.

Курс доллара от TradingView

Решение, которое принял банк Банк России 15 августа, — только первый шаг к обузданию инфляции, считает Мильчакова. Недавнее ослабление рубля перенесется в цены импортных товаров примерно через 1-1,5 месяца, и стоит ожидать, что до конца года ЦБ повысит ставку еще 1 и 2 раза. В итоге Россия может завершить 2023 год с ключевой ставкой на уровне 13-15 процентов, заключила аналитик.

«Для вкладчиков банков это будет праздник, а вот будущим заемщикам, в том числе ипотечным заемщикам, кто не успел получить кредит до сегодняшнего дня, придется дорого платить за обслуживание кредитов», — сказала она.

Банк России анонсировал экстренное заседание по ключевой ставке накануне вечером на фоне стремительного ослабления рубля. В ходе торгов на Мосбирже 14 августа доллар приближался к 102 рублям, а евро превышал 111 рублей. Однако повышение ставки до 12 процентов не оказало ожидаемого воздействия на нацвалюту. После обнародования решения ЦБ рубль резко ослаб — в первые минуты после объявления доллар торговался по 95,5 рубля, а через полчаса достигал 99 рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Софья Ермакова
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России резко поднял ключевую ставку. Как она повлияет на курс рубля?

    Названа минимальная стоимость путевки на Бали осенью

    Студентка инсценировала собственное похищение ради денег от родителей

    Россиянкам назвали визуально старящие наряды

    Расследованием дела о взрыве в Махачкале займется центральный аппарат СКР

    Лавров обвинил Запад в провоцировании конфликта между ядерными государствами

    «Ахмат» уволил главного тренера

    Москвичи раскрыли свои расходы на сбор ребенка в школу

    Запущено в производство уничтожающее коронавирус молоко

    Известный актер Устинов рассказал о полученных в зоне СВО ранениях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости