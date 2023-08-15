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10:51, 15 августа 2023Экономика

Рубль резко ослаб к доллару после решения ЦБ повысить ставку

После решения ЦБ повысить ключевую ставку до 12% доллар подорожал на 2 рубля

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Рубль резко ослаб к доллару после решения ЦБ повысить ставку, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Американская валюта подорожала более чем на на два рубля с начала торгов.

После объявленного решения регулятора курс американской валюты изменился с 95,18 до 97,45 рубля за доллар. На максимуме доллар дорожал до 98,5 рубля. На момент написания материала его курс скорректировался до 98,3 рубля. Курс европейской валюты тем временем изменился сразу на 4 рубля. Евро подорожал с 103,764 до 107,734 рубля.

На внеочередном заседании Центробанк поднял ключевую ставку на 3,5 процентных пункта, до 12 процентов годовых. Такое резкое ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) объяснили рисками для ценовой стабильности. В регуляторе отметили усиление инфляционного давления — за три месяца рост цен с поправкой на сезонность составил 7,6 процента, в то время как целевой показатель составляет порядка 4 процентов.

Курс доллара от TradingView

В последний раз с сентября прошлого года Банк России поднимал ставку 21 июля. Регулятор изменил ключевой показатель на один процентный пункт, до 8,5 процента, и при этом не исключил дополнительного ужесточения ДКП на следующих заседаниях.

Днем ранее американская и европейская валюты укрепились более чем на два процента. Евро превысил отметку в 11 рублей, а доллар поднимался до 101,64 рубля. Юань вплотную подошел к уровню в 14 рублей, что также стало новым максимумом за последний год.

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Помощник президента России Максим Орешкин назвал причиной ослабления национальной валюты слишком мягкую денежно-кредитную политику (ДКП), то есть низкую ключевую ставку. По его словам, у ЦБ есть все инструменты, чтобы исправить ситуацию, а российской экономике выгоден крепкий рубль.

После слов Орешкина совет директоров Банка России анонсировал внеочередное заседание — на фоне ожидания решения регулятора рубль перешел к резкому росту. Курс доллара опустился до 97,6 рубля, а евро — до 106,6 рубля. Российская валюта вернулась к уровню начала торгов в пятницу, 11 августа.

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    Вячеслав Агапов
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