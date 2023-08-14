Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:34, 14 августа 2023Экономика

Курс рубля резко вырос

Курс рубля резко вырос после сообщений о внеочередном заседании ЦБ

Фото: Олег Елков / ТАСС

Сразу после объявления Центробанка (ЦБ) о проведении во вторник, 15 августа, внеочередного заседания совета директоров, на котором будет принято решение о ключевой ставке, курс рубля перешел к резкому росту. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 18:30 мск курс доллара опустился до 97,6 рубля, а евро — до 106,6 рубля. По сравнению с началом торгов обе валюты потеряли в цене около двух процентов, однако в течение дня, до анонса ЦБ, доллар и евро росли на два процента, обновив максимумы за последние 15 месяцев.

Таким образом, рубль вернулся на уровень, на котором находился в пятницу, 11 августа, в начале торгов. Однако доллар и евро по-прежнему более чем на два рубля дороже, чем неделей ранее.

Курс доллара от TradingView

Основной причиной резких скачков стала неожиданность объявления ЦБ. Ранее 14 августа регулятор указывал, что не видит угрозы финансовой стабильности, а экстренные заседания готов проводить только в случае подобных рисков. Эксперты расходятся во мнении, до какого уровня может быть поднята ставка — от 10,5 процента до 15 процентов.

До этого за слишком мягкую денежно-кредитную политику (ДКП), то есть низкую ключевую ставку, Центробанк раскритиковал помощник президента России Максим Орешкин. По его мнению, российской экономике выгоден крепкий рубль.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян решили строже наказывать за съемку систем ПВО. Что грозит за публикацию таких снимков?

    Илон Маск пригрозил заехать к Цукербергу домой и преподать ему урок

    Малахов раскрыл подробности съемок «Пусть говорят» с Наоми Кэмпбелл

    Ида Галич снялась в прозрачном платье

    Эксперт развеял популярный миф о червях в грибах

    Российский повар поцеловал школьницу и спровоцировал проверку силовиков

    На Украине сообщили о поездке Зеленского в подконтрольную Киеву часть ДНР

    Шольца обвинили в желании договориться с Россией по Украине

    Курс рубля резко вырос

    Концерн Rheinmetall прокомментировал сообщения о поставках БПЛА Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости