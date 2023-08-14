Курс рубля резко вырос после сообщений о внеочередном заседании ЦБ

Сразу после объявления Центробанка (ЦБ) о проведении во вторник, 15 августа, внеочередного заседания совета директоров, на котором будет принято решение о ключевой ставке, курс рубля перешел к резкому росту. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 18:30 мск курс доллара опустился до 97,6 рубля, а евро — до 106,6 рубля. По сравнению с началом торгов обе валюты потеряли в цене около двух процентов, однако в течение дня, до анонса ЦБ, доллар и евро росли на два процента, обновив максимумы за последние 15 месяцев.

Таким образом, рубль вернулся на уровень, на котором находился в пятницу, 11 августа, в начале торгов. Однако доллар и евро по-прежнему более чем на два рубля дороже, чем неделей ранее.

Основной причиной резких скачков стала неожиданность объявления ЦБ. Ранее 14 августа регулятор указывал, что не видит угрозы финансовой стабильности, а экстренные заседания готов проводить только в случае подобных рисков. Эксперты расходятся во мнении, до какого уровня может быть поднята ставка — от 10,5 процента до 15 процентов.

До этого за слишком мягкую денежно-кредитную политику (ДКП), то есть низкую ключевую ставку, Центробанк раскритиковал помощник президента России Максим Орешкин. По его мнению, российской экономике выгоден крепкий рубль.