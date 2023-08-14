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18:14, 14 августа 2023Экономика

Оценен возможный рост ключевой ставки по итогам экстренного заседания ЦБ

Директор НРА Гришунин: Центробанк может поднять ключевую ставку до 10,5 процента

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Банк России на внеочередном заседании совета директоров, которое пройдет утром 15 августа, может ради стабилизации курса рубля поднять ключевую ставку на два процентных пункта, до 10,5 процента, приводит РИА Новости оценку управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина.

Плановое заседание по ставке, которая является основным элементом денежно-кредитной политики (ДКП), должно было состояться только через месяц, 15 сентября, однако на фоне непрекращающегося уже несколько недель снижения курса рубля (доллар на Мосбирже превышал 101 рубль, евро — 111 рублей), регулятор решил досрочно вмешаться в ситуацию.

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По мнению Гришунина, предполагаемое повышение ставки осуществят с целью снизить совокупный спрос и, несколько сократив объем импорта, стабилизировать курс рубля. Решение по итогам экстренного заседания обещают опубликовать в 10:30 мск.

О возможном повышении ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров Банка России несколько дней назад говорил зампред ЦБ Алексей Заботкин. В сегодняшнем заявлении регулятора, предшествовавшем объявлению о внеочередном заседании, отмечалось, что решения Банка России в области денежно-кредитной политики будут направлены на то, чтобы нейтрализовать последствия ослабления нацвалюты для инфляции. До этого, также 14 августа, помощник президента России Максим Орешкин заявил, что основной причиной падения курса является неоправданно мягкая ДКП, а сильный рубль выгоден российской экономике.

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    Дмитрий Воронин
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