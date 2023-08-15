В Госдуме назвали мягким решение ЦБ по ключевой ставке
Центробанк (ЦБ) имеет широкие возможности для регулирования курса, однако осуществляет шаги по его стабилизации достаточно мягко, что указывает на уверенность регулятора в устойчивости экономики России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Денис Кравченко.
«Все мы помним, как ЦБ поднимал ключевую ставку до 20 процентов. Тогда это было вызвано резкими попытками блокировать интервенции на валютном рынке, — напомнил депутат. — Повторюсь, что сегодня Центральный банк имеет возможности для регулирования курса, однако осуществляет эти шаги достаточно мягко. С одной стороны это вызвано уверенностью устойчивости нашей экономики, с другой — принципом "не навреди"».
Кравченко не увидел проблем во временном повышении ключевой ставки. По его словам, это является одним из механизмов регулирования системы, которая, в зависимости от изменений, должна приходить к равновесию.
«Надеюсь, что регулятор продолжит последовательные действия для стабилизации курса», — заключил политик.
Решение о повышении ключевой ставки с 8,5 процента до 12 процентов было принято на прошедшем утром 15 августа экстренном заседании совета директоров регулятора. На предыдущем заседании 21 июля ЦБ пошел на первое с сентября 2022 года года изменение ставки, повысив еще на один процентный пункт, до 8,5 процента.