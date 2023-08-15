В Госдуме назвали мягким решение ЦБ по ключевой ставке

Депутат ГД Кравченко назвал мягкими действия ЦБ по повышению ключевой ставки

Центробанк (ЦБ) имеет широкие возможности для регулирования курса, однако осуществляет шаги по его стабилизации достаточно мягко, что указывает на уверенность регулятора в устойчивости экономики России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Денис Кравченко.

«Все мы помним, как ЦБ поднимал ключевую ставку до 20 процентов. Тогда это было вызвано резкими попытками блокировать интервенции на валютном рынке, — напомнил депутат. — Повторюсь, что сегодня Центральный банк имеет возможности для регулирования курса, однако осуществляет эти шаги достаточно мягко. С одной стороны это вызвано уверенностью устойчивости нашей экономики, с другой — принципом "не навреди"».

Кравченко не увидел проблем во временном повышении ключевой ставки. По его словам, это является одним из механизмов регулирования системы, которая, в зависимости от изменений, должна приходить к равновесию.

«Надеюсь, что регулятор продолжит последовательные действия для стабилизации курса», — заключил политик.

Решение о повышении ключевой ставки с 8,5 процента до 12 процентов было принято на прошедшем утром 15 августа экстренном заседании совета директоров регулятора. На предыдущем заседании 21 июля ЦБ пошел на первое с сентября 2022 года года изменение ставки, повысив еще на один процентный пункт, до 8,5 процента.