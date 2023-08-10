«АвтоВАЗ» прокомментировал третье за год подорожание Lada

«АвтоВАЗ»: могут подорожать более дорогие и менее массовые модели Lada

«АвтоВАЗ» может поменять цены на более дорогие и менее массовые модификации Lada, пишет РБК со ссылкой на комментарий компании.

Подорожание произойдет в связи с тем, что такие модели доукомплектуют дополнительными компонентами, полученными от зарубежных поставщиков и некоторых отечественных, которые получают субкомпоненты и сырье из-за границы. В «АвтоВАЗе» подчеркнули, что возможный рост цен не будет связан с индексацией утильсбора, так как государственные субсидии полностью нивелируют ее влияние на автомобили российской сборки.

Цены на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии Lada пообещали не менять. Например, стоимость Lada Granta в базовых модификациях так и останется в пределах 700 тысяч рублей, заявили представители автоконцерна. Они также анонсировали увеличение производства бюджетных автомобилей: Granta — до 54 автомобилей в час, Vesta — до 40, Niva — до 45.

10 августа Mash со ссылкой на источники сообщил, что «АвтоВАЗ» планирует поднять цены с 20 августа из-за проблем с поставками новых машин в дилерские центры. Подорожание, которое станет уже третьим в этом году, должно помочь концерну стабилизировать поставки запчастей и наполнить дилерские центры полностью укомплектованными моделями. Летом в автосалонах уже жаловались, что большая часть Lada Vesta NG поступают с завода недоукомплектованными.

В начале июля президент компании Максим Соколов предупреждал, что ослабление рубля скажется на стоимости автомобилей Lada. По данным Mash, сначала «АвтоВАЗ» собирался поднять цены на все модели Lada в октябре. После выхода публикации представители компании опровергли повышение цен и заявили, что новости о подорожании Lada с октября — «полный бред и фантазии».