Стало известно о третьем за год подорожании Lada

Mash: «АвтоВАЗ» поднимет цены на автомобили на 2 месяца раньше, чем планировал

«АвтоВАЗ» планирует поднять цены на автомобили с 20 августа, на два месяца раньше, чем планировал. Причиной третьего за год подорожания стали проблемы с поставками запчастей и нехватка готовых автомобилей в дилерских центрах, сообщает Telegram-канал Mash.

Производитель столкнулся с нехваткой кнопок системы «Эра-Глонасс», хромированных накладок на панели и прочих деталей для Lada Vesta и Lada Granta. Без этих запчастей машины невозможно снять с конвейера и отправить дилеру, в результате чего у них сложился дефицит автомобилей. Исправить ситуацию планируют «корректировкой» цен, которая якобы должна помочь концерну стабилизировать поставки запчастей и наполнить дилерские центры моделями к сентябрю-октябрю, стало известно Mash.

В начале июля президент компании Максим Соколов заявил, что ослабление рубля скажется на стоимости автомобилей Lada. Таковы «реалии нашей экономической жизни», заявил он.

По данным Mash, «АвтоВАЗ» собирался поднять цены на все модели Lada уже в октябре. Цены автомобилей повысят минимум на 10 процентов — в зависимости от спроса и курса рубля, заявил собеседник издания. Стоимость автомобилей пересчитывают раз в квартал, и к осени, если рубль не укрепится к основным валютам, базовые комплектации Lada вырастут в цене по меньшей мере на 100-150 тысяч. Однако позже представители компании опровергли повышение цен и заявили, что новости о подорожании Lada с октября — «полный бред и фантазии».

АвтоВАЗ уже дважды поднимал цены в 2023 году. В первый раз машины подорожали с 1 марта. Второй раз ценники переписали в начале мая. Оба раза стоимость автомобилей поднялась в среднем на 2 процента.