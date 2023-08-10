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15:55, 10 августа 2023Экономика

Стало известно о третьем за год подорожании Lada

Mash: «АвтоВАЗ» поднимет цены на автомобили на 2 месяца раньше, чем планировал

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

«АвтоВАЗ» планирует поднять цены на автомобили с 20 августа, на два месяца раньше, чем планировал. Причиной третьего за год подорожания стали проблемы с поставками запчастей и нехватка готовых автомобилей в дилерских центрах, сообщает Telegram-канал Mash.

Производитель столкнулся с нехваткой кнопок системы «Эра-Глонасс», хромированных накладок на панели и прочих деталей для Lada Vesta и Lada Granta. Без этих запчастей машины невозможно снять с конвейера и отправить дилеру, в результате чего у них сложился дефицит автомобилей. Исправить ситуацию планируют «корректировкой» цен, которая якобы должна помочь концерну стабилизировать поставки запчастей и наполнить дилерские центры моделями к сентябрю-октябрю, стало известно Mash.

В начале июля президент компании Максим Соколов заявил, что ослабление рубля скажется на стоимости автомобилей Lada. Таковы «реалии нашей экономической жизни», заявил он.

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17 июля 2023

По данным Mash, «АвтоВАЗ» собирался поднять цены на все модели Lada уже в октябре. Цены автомобилей повысят минимум на 10 процентов — в зависимости от спроса и курса рубля, заявил собеседник издания. Стоимость автомобилей пересчитывают раз в квартал, и к осени, если рубль не укрепится к основным валютам, базовые комплектации Lada вырастут в цене по меньшей мере на 100-150 тысяч. Однако позже представители компании опровергли повышение цен и заявили, что новости о подорожании Lada с октября — «полный бред и фантазии».

АвтоВАЗ уже дважды поднимал цены в 2023 году. В первый раз машины подорожали с 1 марта. Второй раз ценники переписали в начале мая. Оба раза стоимость автомобилей поднялась в среднем на 2 процента.

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    Вячеслав Агапов
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