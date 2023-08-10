В России стали чаще покупать автомобили в кредит на фоне роста цен

«Ъ»: ставки по автокредитам в России снизились, а объемы выдачи выросли

В России стали чаще покупать автомобили в кредит на фоне роста цен и снижения ставок по займам. Банкиры уменьшают стоимость кредитов без потери маржинальности, сообщает «Коммерсантъ».

В июле банки выдали 113,6 тысячи автокредитов на сумму 165 миллиардов рублей. В годовом выражении объем выдачи кредитов вырос на 114 процентов в количественном и на 186 процентов — в денежном выражении. По сравнению с предыдущем месяцем прирост составил 37 и 30 процентов соответственно, отметили в Frank RG.

Эксперты считают, что сегмент растет из-за отложенного спроса и опасений дальнейшего подорожания автомобилей. Также на него влияет активизация контрактной сборки на российских заводах и наполнение рынка китайскими моделями. Однако, несмотря на эти факторы, рынок остается дефицитным, и основная доля сделок приходится на машины с пробегом, заявил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

По данным Банка России, в июне ставки по автокредитам впервые опустились ниже 14 процентов впервые с декабря 2021 года. Займы начали дешеветь в марте — одновременно с восстановлением рынка кредитования. За счет роста цен на автомобили банки сохраняют высокую маржинальность сегмента, несмотря на снижение ставок. В июле средний чек на рынке автокредитования увеличился на 17 процентов по сравнению с прошлогодними показателями и достиг 1,5 миллиона рублей.

«Относительно недавно, в июне дилеры начали повышать стоимость автомобилей, обосновывая это повышением утильсбора, хотя большей части тех игроков, кто повысил цены, это не касалось, — пояснил главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. — На этом фоне банки, которые традиционно работают в партнерстве с дилерами, могли снижать ставки, чтобы компенсировать рост цен на машины и повысить привлекательность кредитов».

Ранее эксперты заявили, что рынок автокредитования в России будет расти несмотря на снижение темпов роста параллельного импорта автомобилей. Это произойдет за счет замещения западных марок на китайские и отечественные, а также благодаря сегменту машин с пробегом.

По словам главы Росбанка Натальи Воеводиной, 45 процентов автокредитов, которые берут россияне, оформлены на китайские марки Geely, Haval и Chery.