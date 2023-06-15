Россияне бросились брать займы на покупку китайских авто

Глава Росбанка: россияне чаще всего берут в кредит китайские авто Geely, Haval и Chery

Россияне бросились получать займы на покупку китайских моделей Geely, Haval и Chery, рассказала РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Росбанка Наталья Воеводина.

На эти марки автомобилей приходится 45 процентов всех займов. При этом, если смотреть статистику по кредитам только на новые автомобили, доля Geely, Haval и Chery составляет целых 69,3 процента. Воеводина напомнила, что ранее россияне чаще всего брали в кредит отечественную Lada, а также корейские Kia и Hyundai.

За первую половину 2023 года в России взяли в 3,6 раза больше кредитов, чем в первые шесть месяцев 2022 года, когда количество выданных займов оказалось рекордно низким. При этом срок кредитования в этом году составляет порядка 5,8 года, увеличившись на пять месяцев.

В 2023 году рынок автокредитования в России начал восстанавливаться после обвала 2022 года. По итогам мая была оформлена 81 тысяча кредитов на 118 миллиардов рублей.

Вместе с тем российский рынок в 2023 году начали активно заполнять китайские автомобили. На них за первый квартал пришлось 43 процента купленных авто. Доля приобретенных россиянами машин марки Chery по сравнению с первым кварталом 2022 года выросла с 3 до 20 процентов, Great Wall Motor — с 3 до 12 процентов, Geely — с 2 до 8 процентов. Общая доля «китайцев» за первые четыре месяца 2022 года на российском рынке составила 9 процентов.

