Автокредитованию в России пообещали рост за счет продаж машин с пробегом

Эксперт Лапко: автокредитование в России будет стимулировать сегмент машин с пробегом

На фоне снижения темпов роста параллельного импорта автомобилей, половина из которых сейчас продается в кредит, подъем рынка автокредитования в России продолжится в том числе за счет сегмента машин с пробегом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на высказанные экспертами мнения.

По данным банка «Открытие», в 2023 году доля параллельного импорта в банковских автокредитах не превышает 6 процентов (примерно 18 тысяч машин). Там полагают, что такой процент или сохранится, или начнет снижаться с учетом «потенциального сокращения объемов серого импорта во второй половине года».

В ВТБ также отмечают, что по мере насыщения рынка китайскими брендами и восстановления отечественного автопрома во втором полугодии доля параллельного импорта в выдачах автокредитов будет уменьшаться. Скажется и то, что субсидированные кредитные программы не распространяются на ввозимые физлицами авто из-за границы.

Как отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая, спрос на автомобили премиального и люксового сегмента, занимающие подавляющую долю в этом канале поставок, постепенно насыщается. Директор рейтингов финансовых компаний НРА Ирина Лапко полагает, что дальнейший рост рынка автокредитования будет поддерживаться замещением западных марок на китайские и отечественные, а также сегментом автомобилей с пробегом.

Данные «Автостата» подтверждают такую тенденцию: количество кредитов, выданных в марте на покупку новых автомобилей и подержанного транспорта выросло в годичном измерении почти одинаково — в 3,6 и 3,5 раза соответственно.

Ранее глава Росбанка Наталья Воеводина сообщила, что 45 процентов автокредитов, которые берут россияне, приходится на китайские марки Geely, Haval и Chery.