Россияне массово вспомнили о своих первых машинах

«Авто Mail.ru»: у 32 процентов россиян первой машиной была иномарка

Россияне поделились своими воспоминания о том, какой была их первая машина. Историями приобретения своего первого автомобиля соотечественники поделились в рамках опроса «Авто Mail.ru». Его результаты поступили в редакцию «Ленты.ру».

По данным опроса, большинство россиян (68 процентов) начинали ездить за рулем отечественных марок. Однако были и те, чья первая машина была иномаркой — 32 процента, то есть каждый третий водитель. Примечательно, что далеко не все россияне садились в новый автомобиль, приобретенный в салоне салона, большинство (почти 80 процентов опрошенных) начинали с подержанных автомобилей.

При этом 31 процент респондентов заявили, что нисколько не заплатили за свой первый автомобиль — кому-то машина досталась от родителей, а кому-то ее подарили.

В честь Дня автомобилиста, который отмечается в последнее воскресенье октября, VK подготовил конкурс для пользователей сервисов компании. В рамках конкурса «Мой первый автомобиль» пользователи могут выложить фото своей первой машины и сопроводить пост историей появления первой «ласточки». Юзеры, чьи истории понравятся автоблогерам, получат призы — эксклюзивный мерч от авторов сообществ или другие релевантные подарки. Конкурс продлится до 5 ноября включительно.