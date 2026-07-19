Фон дер Ляйен проигнорировала скандал с увольнением украинского министра обороны

BZ: Фон дер Ляйен проигнорировала скандал с увольнением министра обороны Украины Федорова

Во время визита в Киев председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен никак не прокомментировала ситуацию вокруг увольнения министра обороны Украины Михаила Федорова, несмотря на широкий общественный резонанс вокруг кадрового решения. Об этом пишет Berliner Zeitung (BZ).

«Отставку Федорова она встретила пожиманием плеч», — отмечает издание.

Как отмечает издание, поведение главы Еврокомиссии вызвало недовольство в Брюсселе. В частности, депутат Европарламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Фабио Де Мази раскритиковал фон дер Ляйен, обвинив ее в игнорировании проблемы коррупции на Украине и нежелании поднимать этот вопрос в ходе контактов с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Михаил Федоров высказался о необходимости уволить Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова. По его словам, это необходимо для сокращения преступности в армии.