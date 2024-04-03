Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:28, 3 апреля 2024Экономика

Названы преимущества и недостатки китайских автомобилей

ВЦИОМ: преимуществами китайских машин назвали доступность и технологичность

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

Россияне назвали ключевые преимущества и недостатки китайских автомобилей. Результаты опроса опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Одними из главных преимуществ машин из КНР назвали ценовую доступность (15 процентов), простоту покупки (семь процентов), легкость обслуживания и наличие запчастей (пять процентов), разнообразие моделей (четыре процента). Также россияне назвали плюсами внешний вид (десять процентов), технологичность (13 процентов), высокое качество и комфорт (десять процентов).

В то же время ключевым недостатком респонденты отметили низкое качество (37 процентов): недолговечность (28 процентов), плохой металл, слабые лакокрасочное покрытие (семь процентов), техническая составляющая и электроника (семь процентов).

Материалы по теме:
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей: почему машины оказались им не по карману?
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей:почему машины оказались им не по карману?
27 марта 2024

Блогер и автоэксперт, специалист по покупке автомобилей с пробегом Елена Лисовская заявила, что в попытке захватить российский рынок китайские автопроизводители совершают ошибку. Они пытаются вывести на рынок модели, для которых не получается обеспечить обслуживание, и владелец новой машины месяцами ищет детали. Покупатели сталкиваются с тем, что у китайских машин нет сервисной поддержки, адекватной гарантии и полной русификации, добавила она.

По словам гендиректора IXEN Motors Rus, официального дистрибьютора бренда Forthing в России Елены Гольцовой, китайские автомобили стоят в России дороже двух миллионов рублей из-за таможенной политики. Возвращения на рынок России доступных иномарок ждать не стоит, так как значительную часть стоимости машин составляют акциз, утилизационный сбор и таможенная пошлина, объяснила она.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      В ГУР Украины анонсировали очередную атаку на Крымский мост. Как и когда она может быть совершена?

      Блинкен рассказал Алиеву о встрече ЕС — Армения — США

      Путин назначил нового главу Российского научного фонда

      Женщина сделала 43 операции ради схожести с «Барби»

      Живущая в Тайване россиянка отметила отсутствие оповещения перед землетрясением

      Россиянкам назвали самые модные цвета в одежде на весну и лето

      Монтера пути арестовали после ДТП с автобусом и поездом в Ярославской области

      Алиев заявил об отсутствии планов нападать на Армению

      Диетолог перечислил роковые ошибки худеющих

      Российская пловчиха-рекордсменка отказалась от участия в Олимпиаде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше