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16:54, 2 апреля 2024Экономика

У китайских автомобилей в России нашли общие проблемы

Автоэксперт Лисовская назвала ошибкой спешный захват Китаем российского рынка

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Китайские автопроизводители в попытке захватить российский рынок после ухода конкурентов совершают по сути ту же ошибку, что и в первый раз. Об этом в интервью РБК рассказала блогер и автоэксперт, специалист по покупке автомобилей с пробегом Елена Лисовская.

Если 15 лет назад они пытались продавать в России дешевые страшные «ведра», то теперь общей проблемой стал спешный вывод на рынок новых моделей, для которых не получается обеспечить обслуживание. В результате владелец новой машины, к примеру, повредит крыло, а потом месяцами пытается его найти. Страховка не помогает, потому что ему предлагают взять деньгами, но если запчасть не может найти даже дилер, то владельцу приходится еще сложнее.

«Ему говорят: "Закажите в Китае". Ну отлично, ты покупаешь у официального дилера машину, чтобы самому искать запчасти в Китае!» — объяснила она причину возмущения.

Покупатели китайских машин сталкиваются с тем, что сервисной поддержки нет, адекватной гарантии нет, русификация частичная и «кривая», некоторые модели вообще к России неприспособленны. Например, в одной из машин, продаваемых официально, Лисовская заметила кустарно изготовленные кнопки подогрева руля и сидений.

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При этом на отечественном рынке иногда происходят необъяснимые вещи. Отдельные модели, которые хорошо заходят в России, считаются в Китае автомобилями для малообеспеченных. В то же время незнакомые российскому покупателю машины невозможно продать, хотя в Китае они ценятся гораздо выше.

«Нет хорошего отношения дилеров, нет хорошего сервиса, никаких подменных автомобилей на время ремонта. Как будто мы начинаем опять с 1990-х годов», — заключила эксперт.

Ранее президент «Автоваза» Максим Соколов призвал снова поднять утилизационный сбор для иностранных автомобилей, чтобы они стали дороже. По его словам, китайские автопроизводители выходят в традиционные рыночные сегменты моделей Lada и предлагают более привлекательные условия, что угрожает продажам автозавода.

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      Платон Щукин
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