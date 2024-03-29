Названа причина отсутствия в России дешевых китайских машин

IXEN Motors: в России нет доступных китайских машин из-за таможенной политики

Китайские автомобили стоят в России дороже двух миллионов рублей из-за таможенной политики. Причину отсутствия в стране доступных машин из КНР назвала гендиректор IXEN Motors Rus, официального дистрибьютора бренда Forthing в России Елена Гольцова, ее слова приводит портал «Китайские автомобили».

Возвращения на рынок России доступных иномарок ждать не стоит, так как значительную часть стоимости машин составляет акциз, утилизационный сбор и таможенная пошлина.

«Официально ввезти дешевые машины на территорию России с сохранением конкурентной цены практически невозможно. При этом их качество будет низким, превращая гарантийные обязательства в большую проблему для дилеров. Сейчас большая часть компаний придерживается принципа, по которому цена импортируемых автомобилей должна соответствовать качеству», — пояснила Гольцова.

С момента введения первых санкций и ухода западных производителей количество китайских брендов машин в России резко выросло. По данным Российской ассоциации автомобильных дилеров, в 2021 году в стране были представлены 11 китайских торговых марок — Chery, Haval, Geely, Changan, Exeed, Omoda, JAC, FAW, Great Wall, GAC и Dongfeng. На текущий момент число производителей увеличилось до 57.

По словам руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгения Житнухина, преимуществами китайских автомобилей перед европейскими остается стоимость, а также их доступность в связи с прямыми поставками в Россию от производителей. Китайские компании предоставляют гарантию от автоконцерна, а их продукция отличается богатым оснащением.