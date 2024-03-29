Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
18:20, 29 марта 2024Экономика

Названа причина отсутствия в России дешевых китайских машин

IXEN Motors: в России нет доступных китайских машин из-за таможенной политики

Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ

Китайские автомобили стоят в России дороже двух миллионов рублей из-за таможенной политики. Причину отсутствия в стране доступных машин из КНР назвала гендиректор IXEN Motors Rus, официального дистрибьютора бренда Forthing в России Елена Гольцова, ее слова приводит портал «Китайские автомобили».

Возвращения на рынок России доступных иномарок ждать не стоит, так как значительную часть стоимости машин составляет акциз, утилизационный сбор и таможенная пошлина.

«Официально ввезти дешевые машины на территорию России с сохранением конкурентной цены практически невозможно. При этом их качество будет низким, превращая гарантийные обязательства в большую проблему для дилеров. Сейчас большая часть компаний придерживается принципа, по которому цена импортируемых автомобилей должна соответствовать качеству», — пояснила Гольцова.

С момента введения первых санкций и ухода западных производителей количество китайских брендов машин в России резко выросло. По данным Российской ассоциации автомобильных дилеров, в 2021 году в стране были представлены 11 китайских торговых марок — Chery, Haval, Geely, Changan, Exeed, Omoda, JAC, FAW, Great Wall, GAC и Dongfeng. На текущий момент число производителей увеличилось до 57.

По словам руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгения Житнухина, преимуществами китайских автомобилей перед европейскими остается стоимость, а также их доступность в связи с прямыми поставками в Россию от производителей. Китайские компании предоставляют гарантию от автоконцерна, а их продукция отличается богатым оснащением.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Умер мужчина, спасавший людей во время теракта в «Крокусе». Он отдал свою куртку пострадавшему и надышался угарным газом

      Стало известно о российских ударах по еще двум украинским ГЭС

      В Белгородской области временно закрыли часть пунктов выдачи Wildberries

      Известная российская ведущая оценила возможность эмиграции ради возлюбленного

      Россияне раскрыли суммы трат на гардероб для отпуска

      В России прокомментировали информацию ВСУ о количественном превосходстве ВС РФ

      Раскрыты темпы выпуска беспилотников «Альбатрос М5»

      Миллионер шесть лет встречался с мошенницей и лишился 160 миллионов рублей

      Бывший аналитик ЦРУ призвал Макрона вспомнить о Наполеоне

      Пилот пассажирского самолета получил травмы из-за сильной турбулентности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше