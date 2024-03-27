Названы преимущества китайских авто перед европейскими

Автоэксперт Житнухин: авто из КНР дешевле европейских и корейских в эксплуатации

Важными преимуществами китайских автомобилей остается стоимость, а также их доступность в связи с прямыми поставками в Россию от производителей, сообщил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. Плюсы машин из КНР на фоне европейских и южнокорейских авто он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Доступность является важным плюсом, так как означает не только гарантию непосредственно от автоконцерна, но и отсутствие дефицита комплектующих для обслуживания и ремонта, добавил автоэксперт. Помимо этого, дополнительный бонус для владельцев авто из КНР — богатое техническое оснащение, отметил он.

Среднестатистический "китаец" оснащается почти 60 разными опциями безопасности и комфорта, в то время как у авто из Кореи и ЕС — только 50 подобных функций Евгений Житнухин автоэксперт

«Помимо стоимости самого автомобиля, которая в случае китайских моделей существенно превосходит европейские и корейские, авто из Китая обходятся дешевле в эксплуатации. Например, 1 километр пробега Haval Jolion с передним приводом, автоматической коробкой передач и двигателем 1,5 литра (143 лошадиных сил) будет стоить 10 рублей 70 копеек, в то время, как тот же показатель у Hyundai Creta (149 лошадей) равняется 11,65 рубля, Renault Kaptur (150 лошадей) — 12,3 рубля, а Kia Seltos (149 лошадей) — 12,2 рубля», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Согласно результатам исследования «Рейтинг авто года в России», самым надежным автомобилем года на российском рынке с учетом параллельного импорта стала модель Forester японского производителя Subaru, а наиболее современной машиной года — китайский Exeed RX.