Россияне назвали самый надежный автомобиль

ТАСС: самым надежным автомобилем в России стал Subaru Forester

Самым надежным автомобилем года на российском рынке с учетом параллельного импорта стала модель Forester японского производителя Subaru. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования «Рейтинг авто года в России».

Уточняется, что выбор производился с учетом всех представленных в России автомобильных марок. Без учета параллельного импорта самой надежной машиной в стране граждане признали Lada Niva Legend.

Наиболее современным автомобилем года в России стал китайский Exeed RX, а лучшим многоцелевым автомобилем большая часть респондентов назвала Lada Largus Cross. В свою очередь, в категории «Семейные авто» лидером стал кроссовер Chery Tiggo 7 Pro/Pro Max.

В номинации «Автолегенда» победу одержала Lada 4x4. На втором месте среди подержанных автомобилей оказалась Audi A6 allroad, а тройку лидеров замкнул Chevrolet Camaro.

Ранее газета «Известия» сообщила, что самыми популярными у россиян иномарками по итогам 2023 года стали Skoda Octavia и Kia Rio. В тройку лидеров также вошла Kia Ceed. В пятерке самых востребованных иностранных машин на российском рынке оказались Hyundai Creta и Volkswagen Polo.