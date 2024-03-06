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10:48, 6 марта 2024Экономика

Названы самые популярные у россиян иномарки

«Известия»: самыми популярными в России иномарками стали Skoda Octavia и Kia Rio

Фото: David W Cerny / Reuters

По итогам 2023 года обратившиеся за подбором автомобиля россияне чаще всего заказывали у специалистов поиск Skoda Octavia, а также Kia Rio и Kia Ceed. О самых популярных у граждан иномарках сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто».

В топ-5 наиболее востребованных моделей иностранных автомобилей также вошли Hyundai Creta и Volkswagen Polo. Другими популярными транспортными средствами зарубежного производства у россиян оказались Kia Sportage, BMW 3, Hyundai Solaris, Volkswagen Tiguan и Renault Duster, резюмировали эксперты.

К числу важных факторов при выборе автомобиля аналитики отнесли суммарный пробег машины (чаще всего выбирали автомобили с пробегом не более 160 тысяч километров), количество предыдущих владельцев (до трех лет) и возраст транспортного средства (не более 11 лет). Медианная стоимость выкупленных в 2023 году автомобилей составила 1,1 миллиона рублей.

Ранее аналитики «Автостат-Инфо» включили в список самых востребованных в России китайских машин с пробегом автомобили Chery, Geely и Lifan. В пятерку лидеров по этому показателю также вошли Haval и Great Wall. По итогам января 2024 года самой популярной китайской моделью стала Chery Tiggo (T11).

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      Анатолий Акулов
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