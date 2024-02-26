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18:56, 26 февраля 2024Экономика

Названы самые популярные китайские машины с пробегом

«Автостат-Инфо»: самыми популярными машинами с пробегом из КНР стали Chery

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

За первый месяц 2024 года в России продали более 11 тысяч подержанных китайских машин. За год их количество выросло почти на треть (плюс 33 процента). Самые популярные автомобили на местном рынке назвали аналитики «Автостат-Инфо», их цитирует Autonews.

Самыми популярными машинами с пробегом из КНР стали Chery. За месяц их продажи выросли до 3047 штук (плюс 25 процентов в годовом выражении). В тройку лидеров также вошли Geely (2409 штук, плюс 17 процентов год к году) и Lifan (1395 штук). Замкнули топ-5 Haval (1260 машин, плюс 71 процент) и Great Wall (714 машин, минус 5,6 процента).

Наиболее популярным автомобилем на российском рынке в январе стал Chery Tiggo (T11) — за месяц было продано 564 кроссовера. На втором месте — седан Lifan Solano (455 машин). Третью строчку занял внедорожник Great Wall Hover (453 машины).

Как показывают данные сети СТО Fit Service, россияне стали реже покупать новые автомобили. За 2023 год доля водителей, которые обращаются в автосервис с машинами в возрасте до трех лет, сократилось на девять процентов, а количество обращений от владельцев машин старше пяти лет выросло на 12 процентов. Наибольший прирост (плюс 15 процентов) показали авто в возрасте более 15 лет, а на втором месте оказались 10-14-летние транспортные средства.

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      Вячеслав Агапов
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