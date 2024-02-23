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10:52, 23 февраля 2024Экономика

Россияне стали реже покупать новые автомобили

«Известия»: в автосервисы стали реже обращаться владельцы новых машин

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Владельцы новых автомобилей в возрасте до трех лет стали реже обращаться в автосервисы. За 2023 год их доля сократилась на девять процентов, сообщают «Известия» со ссылкой на данные сети СТО Fit Service.

В то же время количество обращений от владельцев машин старше пяти лет выросло на 12 процентов. Наибольший прирост (плюс 15 процентов) показали авто в возрасте более 15 лет, а на втором месте оказались 10-14-летние транспортные средства (ТС).

Специалисты сделали вывод, что россияне стали реже покупать новые автомобили. Руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Илья Иванский отметил, что срок владения машинами вырос до 12-15 лет. Хотя еще в 2021 году 30 процентов автомобилистов считали оптимальным сроком замены ТС 3-5 лет, в крайнем случае — 10.

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«Сейчас поменять старую модель на новую не так просто, — рассказал Иванский. — Поэтому автомобили все больше устаревают и все чаще ломаются».

Ранее в России объявили о запуске производства нового бренда автомобилей Solaris. В модельный ряд включены четыре позиции: седан HS, компактный кроссовер HC, седан KRS и хэтчбек KRX.

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      Мария Борисова
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