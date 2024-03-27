В России резко выросло число китайских автомобильных брендов

РОАД: число китайских брендов машин в России к 2024 году выросло с 11 до 57

С момента введения первых санкций и ухода западных производителей количество китайских брендов машин в России резко выросло. Об этом заявили эксперты Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД), их слова приводит Autonews.

В 2021 году в России были представлены 11 китайских торговых марок — Chery, Haval, Geely, Changan, Exeed, Omoda, JAC, FAW, Great Wall, GAC и Dongfeng. На текущий момент число производителей увеличилось до 57. Из них 19 открыли официальные представительства уже после введения санкций с 2022 года, а 23, в числе которых Zeekr, BYD и Lynk and Co, поставляются неофициально.

«Многие даже не слышали названий тех марок, которые есть у нас на автомобильном рынке. Но данность такова, что "китайцы" на данный момент обладают самой мощной производственной площадкой. Наверное, не все бренды останутся через 10-15 лет, но кто из них именно останется, будем выбирать мы — автовладельцы», — объяснил президент РОАД Алексей Пощеколдин.

По состоянию на январь-февраль 2024 года машины из КНР занимают 56 процентов российского рынка новых автомобилей. Как заявил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин, преимуществами китайских автомобилей остается стоимость, а также их доступность в связи с прямыми поставками в Россию от производителей. Это означает не только гарантию непосредственно от автоконцерна, но и отсутствие дефицита комплектующих для обслуживания и ремонта, добавил автоэксперт. Кроме того, авто из КНР в среднем оснащены 60 разными опциями безопасности и комфорта, а авто из Кореи и ЕС — 50.