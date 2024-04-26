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18:03, 26 апреля 2024Интернет и СМИ

Редактор КВН раскрыл влияние Comedy Club на телеигру

Редактор КВН Марфин заявил, что Comedy Club стал альтернативой телеигре

Кадр: «Центральное Телевидение» / YouTube

Российский сценарист и телеведущий, редактор Высшей лиги КВН Михаил Марфин заявил, что проект Comedy Club стал альтернативой «Клубу веселых и находчивых». Влияние юмористического шоу на КВН он раскрыл в программе «Мой герой», выпуск доступен на YouTube.

Марфин назвал 2000-е годы золотым веком КВН. «Это было связано с тем, что у него не было альтернативы. Это была единственная молодежная юмористическая передача, по большому счету. Когда появился Comedy Club, появился стендап и так далее, то появились какие-то альтернативы», — объяснил редактор телеигры.

В 2000-е годы в КВН аккумулировалась вся энергия молодежного юмора, добавил он. По словам Марфина, у редакторов «Клуба веселых и находчивых» тогда была возможность выбирать лучших комиков и лучший материал.

Ранее шоумен Дмитрий Хрусталев рассказал о заработке на первых гастролях КВН. Он раскрыл, что за месяц тогда получил 1100 долларов.

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      Маргарита Щигарева
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