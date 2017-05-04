Переводчик Google начал выдавать абракадабру за стихи и «сюжеты из порно»

Бывший сотрудник Google Дан Лу, специализирующийся на глубоком машинном обучении, заметил, что если последовательно вводить в окно Google Translate два японских иероглифа, добавляя два аналогичных знака в каждой последующей строке, сервис переводит это как стихи. Своим опытом он поделился в Twitter.

«Google Translate, с тобой все в порядке?»

Особенно Лу поразили декадентские нотки в переводе последней строчки, состоящей из чередующихся одинаковых символов: «Я глубоко болен тобой. Я напуган. Я напуган. Я устал».

Твит переводчика стал вирусным. Пользователи бросились проверять, на самом ли деле Google Translate превращает бессмыслицу в стихи. Оказалось, что сервис действительно выдает интересные варианты. Некоторым варианты перевода напомнили сюжеты порнофильмов или слова популярных песен.

«Это может стать поп-песней (если убрать садистские фрагменты ...)»

«Это подтверждает мой тезис и открывает новые возможности для написания порно»

Пользователь Ребекка Блэк (Rebecca Black‏), поэкспериментировав с сервисом, пришла к выводу, что как бы ни начинались «стихи» от Google Translate, оканчиваются они тем, что «лирический герой» чего-то боится.

Микроблогеры предложили десятки собственных вариантов «стихотворений», а один из пользователь смонтировал клип по мотивам строчек Google Translate, полученных при переводе Даном Лу.