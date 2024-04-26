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18:13, 26 апреля 2024Силовые структуры

Инспектор ГИБДД помог за взятку скрыться ударившему ножом москвича

В Москве силовики задержали инспектора ГИБДД за взятку от убийцы Аббасова

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего инспектора ГИБДД, который помог скрыться 21-летнему гражданину Азербайджана Шахину Аббасову, ударившему ножом байкера Кирилла Ковалева. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Полицейский, как выяснили силовики, получил взятку от скрывавшегося после преступления мигранта. Получив деньги, гаишник пропустил автомобиль Аббасова.

По версии следствия, 17 апреля он получил замечание от байкера из-за неправильной парковки и в ответ стал нецензурно выражаться. Между мужчинами завязался конфликт, о чем Аббасов рассказал по телефону своим родственникам. Прибыв на место, они решили расправиться с байкером. После этого Аббасов скрылся, его вместе с братьями задержали в Ростовской области.

Всего в деле фигурируют шесть человек, им предъявлено обвинение в расправе группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и пособничестве в данном преступлении. Они арестованы.

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      Любовь Ширижик
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