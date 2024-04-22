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21:53, 22 апреля 2024Силовые структуры

Суд арестовал всех фигурантов дела об убийстве байкера в Москве

В Москве арестовали шестого фигуранта дела об убийстве байкера из-за парковки

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Замоскворецкий суд Москвы арестовал последнего, шестого, фигуранта дела об убийстве мужчины из-за замечания о парковке, Шохрата Аббасова. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заключен под стражу на срок до 18 июня. Отмечается, что задержанный является родным братом основного фигуранта дела Шахина Аббасова. По версии следствия, он избивал потерпевшего после того, как Шахин нанес мужчине ножевые удары.

Ранее суд арестовал Шахина Аббасова. По версии следствия, 17 апреля он получил замечание от байкера из-за неправильной парковки и в ответ стал нецензурно выражаться. Между мужчинами завязался конфликт, о чем Аббасов рассказал по телефону своим родственникам. Прибыв на место, они решили расправиться с байкером. После этого Аббасов скрылся, его вместе с братьями задержали в Ростовской области.

Всего в деле фигурируют шесть человек, им предъявлено обвинение в расправе группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и пособничестве в данном преступлении.

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      Марина Совина
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