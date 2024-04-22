Еще одного фигуранта дела о расправе над байкером в Москве арестовали

В Москве суд арестовал еще одного фигуранта дела об убийстве байкера

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал Исахана Аббасова — еще одного фигуранта дела о расправе над байкером в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Исахан Аббасов пробудет в СИЗО два месяца, до 18 июня. Следствие полагает, что он вместе с другим родственником встретили Шахина и Шохрата Аббасовых в неустановленном месте в Москве и предоставили им заранее подготовленный автомобиль Kia K5. На нем соучастники скрылись за пределы Московской области.

Ранее суд арестовал Шахина Аббасова. По версии следствия, 17 апреля он получил замечание от байкера из-за неправильной парковки и в ответ стал нецензурно выражаться. Между мужчинами завязался конфликт, о чем Аббасов рассказал по телефону своим родственникам.

Прибыв на место, они решили расправиться с байкером. Шахрат и Шахин Аббасовы нанесли потерпевшему множественные удары, последний из братьев также использовал нож. Всего в деле фигурируют шесть человек, им предъявлено обвинение в расправе группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и пособничестве в данном преступлении.