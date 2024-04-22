Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:42, 22 апреля 2024Силовые структуры

Еще одного фигуранта дела о расправе над байкером в Москве арестовали

В Москве суд арестовал еще одного фигуранта дела об убийстве байкера

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал Исахана Аббасова — еще одного фигуранта дела о расправе над байкером в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Исахан Аббасов пробудет в СИЗО два месяца, до 18 июня. Следствие полагает, что он вместе с другим родственником встретили Шахина и Шохрата Аббасовых в неустановленном месте в Москве и предоставили им заранее подготовленный автомобиль Kia K5. На нем соучастники скрылись за пределы Московской области.

Ранее суд арестовал Шахина Аббасова. По версии следствия, 17 апреля он получил замечание от байкера из-за неправильной парковки и в ответ стал нецензурно выражаться. Между мужчинами завязался конфликт, о чем Аббасов рассказал по телефону своим родственникам.

Прибыв на место, они решили расправиться с байкером. Шахрат и Шахин Аббасовы нанесли потерпевшему множественные удары, последний из братьев также использовал нож. Всего в деле фигурируют шесть человек, им предъявлено обвинение в расправе группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и пособничестве в данном преступлении.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Полиция проверила инцидент на месте задержания главы МЧС Чечни. Нарушитель бил силовиков и угрожал им

      Суд арестовал всех фигурантов дела об убийстве байкера в Москве

      Ведомствам в Германии порекомендовали избегать контактов с Россией

      Оценено влияние изменения климата на расходы россиян

      Дуда высказался о размещении ядерного оружия в Польше

      Магнитогорский «Металлург» оказался в шаге от завоевания Кубка Гагарина

      В аэропорту Кишинева задержали вернувшихся из Москвы политиков

      Стало известно об освобождении Очеретино российской армией

      Бросившую новорожденную дочь в лесу женщину осудили через 40 лет

      В Киеве указали на настоящую цель выделения денег США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше