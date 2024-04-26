Суд взял под стражу полицейского за взятку от ударившего ножом москвича

Суд арестовал сотрудника ДПС за взятку от обвиняемого в убийстве Аббасова

Басманный суд Москвы арестовал до 18 июня инспектора ДПС ГИБДД УВД по Юго-Восточному административному округу Дмитрия Бовтунова за должностное преступление. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следственных органов об избрании меры пресечения.

По версии следствия, Бовтунов, находясь на дежурстве, остановил автомобиль, за рулем которого был 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов. Он скрывался после нападения на байкера Кирилла Ковалева. Аббасов, не имевший водительского удостоверения, предложил 30 тысяч рублей полицейскому, чтобы тот его отпустил.

Бовтунов согласился и указал свой счет, на который Аббасов перевел деньги.

17 апреля мигрант получил замечание от байкера из-за неправильной парковки и в ответ стал нецензурно выражаться. Между ними завязался конфликт, в ходе которого Аббасов ударил ножом Ковалева. Ранение оказалось летальным. После этого мигрант с родственниками скрылись, их задержали вскоре в Ростовской области.

Всего в деле фигурируют шесть человек, им предъявлено обвинение в расправе группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и пособничестве в данном преступлении. Они арестованы.