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18:51, 26 апреля 2024Силовые структуры

Суд взял под стражу полицейского за взятку от ударившего ножом москвича

Суд арестовал сотрудника ДПС за взятку от обвиняемого в убийстве Аббасова
Начало событий в новости Инспектор ГИБДД помог за взятку скрыться ударившему ножом москвича

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы арестовал до 18 июня инспектора ДПС ГИБДД УВД по Юго-Восточному административному округу Дмитрия Бовтунова за должностное преступление. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следственных органов об избрании меры пресечения.

По версии следствия, Бовтунов, находясь на дежурстве, остановил автомобиль, за рулем которого был 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов. Он скрывался после нападения на байкера Кирилла Ковалева. Аббасов, не имевший водительского удостоверения, предложил 30 тысяч рублей полицейскому, чтобы тот его отпустил.

Бовтунов согласился и указал свой счет, на который Аббасов перевел деньги.

17 апреля мигрант получил замечание от байкера из-за неправильной парковки и в ответ стал нецензурно выражаться. Между ними завязался конфликт, в ходе которого Аббасов ударил ножом Ковалева. Ранение оказалось летальным. После этого мигрант с родственниками скрылись, их задержали вскоре в Ростовской области.

Всего в деле фигурируют шесть человек, им предъявлено обвинение в расправе группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и пособничестве в данном преступлении. Они арестованы.

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      Любовь Ширижик
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