Сервис предложил перевести «с женского языка на мужской» и подвергся критике

Разработанное в Японии приложение, которое предлагало мужьям «перевод» поведения их жен на «человеческий», вызвало волну критики. Об этом сообщает The Telegraph.

Кондитерская компания Ezaki Glico Co представила бесплатный сервис, который, по словам разработчиков, смог бы помочь партнерам разделить обязанности по воспитанию детей. Пользователям, в частности, предлагали полезные статьи о беременности, советы по воспитанию и встроенный мессенджер.

«Поскольку мужской мозг и женский мозг различаются с точки зрения структуры взаимосвязей и сигналов, их выводы будут отличаться, даже если они получают одинаковый импульс», — говорилось на сайте приложения.

Негативную реакцию вызвал материал под названием «Перевод женских чувств для отца», в котором мужчине попытались объяснить, что означает гнев матери и как его можно интерпретировать. К примеру, фразу женщины «Бессмысленно оставаться вместе» приложение «перевело» как «Как ты ко мне относишься?», а реплику «Мне действительно сложно» — как «Ты должен быть признателен за то, что я делаю».

Пользователи сети посчитали, что сервис «открыто демонстрирует презрение к женщинам, основанное на идее, что слова женщин не нужно воспринимать всерьез: вместо этого необходимо выражать сочувствие или благодарность».

Японская компания не прокомментировала возмущение юзеров, но внесла коррективы в разделы приложения и сайт.

В феврале пользовательницы Twitter поделились «худшим опытом работы в компании, где доминируют мужчины». Девушки оставили сотни комментариев, объясняя, что угнетает их в мужском коллективе.

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